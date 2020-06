Le frasi giuste per fare pace con la dolce metà

Riportare la pace in famiglia, dopo una brutta discussione, non è mai una questione semplice.

Discutere può costituire uno stimolo molto utile per riflettere, migliorare la relazione e scoprire un nuovo equilibrio, ma solo se la si affronta e risolve nel modo giusto, altrimenti gli effetti potrebbero essere disastrosi.

Ecco cinque frasi da tenere a mente per riconciliarsi dopo un litigio:

"TI ASCOLTO"

Durante un litigio si finisce spesso per riversare tutta la frustrazione sull'altro, ma la vera opportunità dietro una discussione è la possibilità di dare spazio alle emozioni, ascoltare l'altro per evidenziare insieme i bisogni del momento.

Dimenticare per un attimo le proprie convinzioni e concentrarsi su quello che l'altro sta dicendo porta a scoprire nuove prospettive.

"MI DISPIACE"

Imparare a chiedere scusa è fondamentale. Non si tratta di modificare le proprie posizioni o ritirare quanto detto solo per venire a patti con l'altro, bensì di qualcosa molto più grande e generoso.

"Mi dispiace se ti ho ferito", questa è la chiave per guardarsi di nuovo negli occhi e sorridersi.

Solo quando si smette di aggredire può accadere una trasformazione, altrimenti il rischio è rimanere ostinati e fermi sulle proprie posizioni, divisi da una barriera di incomprensione reciproca.

"QUELLO CHE VOLEVO DIRTI…"

A mente lucida si ragiona meglio, guardando le proprie emozioni, senza esserne travolti.

Dopo una discussione è bene creare un momento di silenzio per ripensare e analizza ciò che ci si è detti.

"TU CHE COSA NE PENSI?"

Nella vita di coppia (e non solo!) sono tantissime le volte in cui si corre il rischio di essere autoreferenziali. Hai pensato, deciso, dato voce, urlato, chiarito… stop!

Per interrompere il circolo vizioso è fondamentale iniziare a fare domande, così da ascoltare la visione dell'altro e ciò che la discussione gli ha portato, per costruire un nuovo equilibrio.

Attenzione alla tendenza a litigare in continuazione per poi terminare le sfuriate fra lacrime e baci! Spesso nasconde l'incapacità di risolvere i problemi in maniera profonda.

Per capirsi davvero c'è bisogno di mettere le carte in tavola.

"CREDO IN NOI"

Avere fiducia nella coppia, esprimere questi valori e dimostrarli all'altro è fondamentale.

Non si tratta di ripetere "ti amo", dichiarando il nostro sentimento a parole, bensì dare voce alle emozioni e agire nei fatti, guardare il partner negli occhi, abbracciarlo.

Il contatto epidermico accende i sensi in maniera profonda.

Guardare insieme la strada fatta e osservare il modo in cui si sono superati gli ostacoli aiuterà a crescere.