Il drink dell'estate? È un frullato ghiacciato a base di anguria e vodka

Se vi state chiedendo quale sarà la bevanda più cool di questa estate, probabilmente abbiamo già avuto una risposta da Chrissy Teigen, modella americana e moglie di John Legend, che ha postato sul suo profilo Instagram una ricetta a dir poco intrigante e versatile.

Si tratta di un invitante frullato ghiacciato a base di anguria e vodka, che può essere eseguito in diverse varianti, anche escludendo l'alcool, per ottenere una versione più dietetica e adatta anche ai bambini.

Chrissy, che sul suo sito propone spesso ricette salutari, ha illustrato ingredienti e procedimento.

Cominciamo dagli ingredienti. Per realizzare questo delizioso e rinfrescante frullato per 4 persone occorrono:

¼ di tazza di succo di lime (o limone)

¼ di tazza di zucchero

4 tazze di anguria a cubetti (senza semi)

1 tazza di vodka refrigerata (preferibilmente congelata)

alcune fettine di limone o lime e rametti di menta per guarnire

Il procedimento è molto semplice e richiede appena 5 minuti (escluso il tempo di raffreddamento).

Innanzitutto si deve amalgamare bene in una ciotola succo di lime e zucchero. Poi bisogna disporre l'anguria a cubetti su una teglia e cospargerli con il composto di lime e zucchero. Il tutto va in congelatore dalle 4 alle 24 ore. Una volta pronto, tutto il composto (succo compreso) va versato in frullatore insieme alla vodka e ridotto ad una specie di granita, che andrà versata nei bicchieri e guarnita con le fettine di lime e la menta.

