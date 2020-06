Peperoncino: tutti i suoi sorprendenti benefici

Oltre all'inconfondibile gusto che conferisce carattere a tante pietanze, il peperoncino è anche una pianta ricchissima di proprietà benefiche dovute alla presenza della capsaicina, responsabile della sua "piccantezza".

Ma di quali proprietà parliamo? Vediamo insieme quali possono essere i principali benefici:

il peperoncino ha innanzitutto proprietà antidolorifiche , grazie alla capacità della capsaicina di legarsi ad alcuni recettori del dolore desensibilizzandoli;

, grazie alla capacità della capsaicina di legarsi ad alcuni recettori del dolore desensibilizzandoli; può avere buoni effetti contro le patologie infiammatorie ;

; contribuisce a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue;

cattivo nel sangue; può contrastare lo sviluppo di tumori agendo sulla durata della vita delle cellule malate e sull'apporto di sangue;

agendo sulla durata della vita delle cellule malate e sull'apporto di sangue; grazie alle proprietà termogeniche , può stimolare la perdita di peso;

, può stimolare la perdita di peso; come dimostrato in uno studio condotto su 23mila adulti, consumandolo almeno 4 volte a settimana, può stimolare la circolazione sanguigna e ridurre il rischio di ictus cerebrale e infarto.

Purtroppo, però, non tutti possono farne ampio consumo. In caso di reflusso gastroesofageo e di malattie infiammatorie intestinali, una sostanza piccante come il peperoncino deve essere usata con molta moderazione per evitare che la situazione pregressa peggiori.

Una curiosità. Per misurare il grado di piccantezza del peperoncino si usa la "scala di Scoville". Per fare un esempio, un peperoncino italiano ha un grado di piccantezza medio di 5.000 SHU. Il peperoncino calabrese (il più piccante del nostro Paese) arriva a 15.000 gradi. Ma quello più piccante del mondo, coltivato nella Carolina del Sud e conosciuto come "Pepper X", raggiunge i 3.180.000 SHU!

