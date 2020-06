Il guacamole è la risposta per un aperitivo leggero e gustosissimo

Dimenticate fritti e cibi grassi, ecco un modo per fare aperitivo senza sgarrare dalla dieta, un vero piacere sia per le vostre papille che per i fianchi! Di cosa stiamo parlando? Del guacamole.

Si tratta di una gustosissima salsa messicana a base di avocado, usata sia come accompagnamento a pietanze varie sia come star. Si può infatti abbinare a moltissimi piatti come tortillas o empanadas, ma anche a carni di ogni genere e verdura. Può essere poi uno stuzzichino sfizioso da gustare a sè, durante l'ora dell'aperitivo, raccogliendo la salsa con dei nachos (preferibilmente al forno se si vogliono evitare le calorie del fritto) o verdure croccanti come sedano e carote.

Proprio poiché basata sull’avocado, un frutto noto per le sue innumerevoli qualità utili all’organismo, il guacamole è un preparato benefico. È infatti ricco di vitamine e antiossidanti, ideali per la salute nel suo complesso. Le vitamine E, K e A sono le più presenti: la prima è un potentissimo antiossidante ed è quindi ideale per limitare l’azione dei radicali liberi e rallentare il processo di invecchiamento della pelle. La vitamina K poi è utile per per la coagulazione del sangue e la corretta produzione di piastrine, la A è essenziale per il benessere della vista. Il guacamole è inoltre indicato per le diete dimagranti, soprattutto in caso sia necessario ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. La presenza dell’acido oleico è infatti utile per ridurre il colesterolo cattivo.

Scoperti tutti i suoi benefici ecco i pochissimi ingredienti che servono per realizzare la deliziosa ricetta:

un avocado maturo

un pomodoro ramato

mezzo scalogno

peperoncino verde o polvere di chili a piacere, secondo il livello di piccantezza desiderato

sale, il succo di mezzo lime

Basterà ridurre l'avocado a una purea schiacciandolo con i rebbi della forchetta e aggiungerci poi pomodoro, scalogno e peperoncino tagliati a cubetti fini, ma abbastanza consistenti da sentirsi sotto i denti. Alla fine bisogna aggiungere succo di lime e sale e il gioco già è fatto. Il guacamole è pronto da servire in tavolo insieme ad altri deliziosi, ma dietetici, stuzzichini!