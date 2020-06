La dieta della camminata funziona e fa bene: tutto quello che c'è da sapere

Desiderate perdere peso, mantenendo la massa magra? Vi basta introdurre nella vostra routine la sana abitudine di fare una camminata, associandola ad un'alimentazione bilanciata. La dieta della camminata è la scelta ideale per chi intende ottimizzare lo smaltimento delle calorie.

Sara Cordara e Laura Avalle sono le autrici del libro "La dieta della Camminata", che illustra modalità e benefici del fitwalking (camminata veloce): un piano alimentare affiancato da una camminata di 30 minuti per 2-3 giorni alla settimana, con un progressivo aumento anche di 1 ora in 5 giorni.

Il risultato? Una perdita di peso considerevole. La fascia oraria in cui è consigliabile effettuare il workout è senz'altro quella del primo mattino: in questo momento, infatti, si hanno dei picchi ormonali, in particolare del cortisolo e del GH, che consentono di bruciare più grassi.

Per quello che riguarda la dieta vera e propria, questa prevede la riduzione o, in alcuni casi, la sospensione totale dei carboidrati sostituiti da carne bianca e verdure, o pesce. Due volte a settimana sono consentite le uova, una volta i formaggi magri.

Importante questa fase detox di 3 giorni che non prevede l’assunzione di carboidrati, così da non sovraccaricare fegato e reni. Successivamente, si passa alla fase rieducativa di 7 giorni, in cui si introducono alimenti più complessi come uova, latte e derivati, cereali e legumi. Infine, seguono le fasi di consolidamento e di mantenimento.

Almeno due ore prima della camminata è consigliabile bere 600-700 ml di acqua a temperatura ambiente. Durante l’allenamento bisogna bere in media 250 ml di acqua ogni 15 minuti, così come al termine dell’attività fisica, specie chi suda molto.

La dieta della camminata è adatta non solo a chi desidera perdere peso, ma anche a quanti intendono mantenersi in salute, prendendosi cura del proprio organismo.

