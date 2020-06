Albicocche: 3 ricette facili e molto golose

Albicocche, che passione. Questi furti sono una vera tentazione. Eccovi 3 facilissime ricette, belle da vedere e soprattutto golose da mangiare!

Mousse di albicocche e bignè

Ingredienti: 450 gr albicocche in scatola; 200 gr di panna da montare; 100 gr di bignè già pronti; confettura di albicocche; zucchero a velo

Fate sgocciolate le albicocche e frullatele. Aggiungete una cucchiaiata di confettura e la panna, che avrete montato, con grande delicatezza. Riempite con questa mousse i bignè e ricopriteli con lo zucchero a velo.



Sfogliatine di albicocche

Ingredienti: 250 gr di pasta sfoglia surgelata; 200 gr di panna fresca; 24 fette di albicocche sciroppate; burro; zucchero semolato; zucchero a velo; 1 baccello di vaniglia

Stendete la pasta scongelata in sfoglie da circa 3 millimetri di spessore e ricavatene 4 dischi, dal diametro di 8,5 centimetri. Spolverizzateli con lo zucchero a velo e fateli cuocere in forno, su una placca coperta da carta da forno, a 220° per 8 minuti. Fate sgocciolare le albicocche, che rosolerete in padella con un po' di burro. Tagliate le sfogliatine, che avrete sfornato, in senso orizzontale e farcitele con 4 albicocche a testa. Con le albicocche restanti preparate una mousse, tagliandole a pezzettini e mescolandole con la panna, un cucchiaio di zucchero semolato e i semi del baccello di vaniglia. Poggiate su questa mousse le sfogliatine e spolveratele con lo zucchero a velo .

Confettura di albicocche senza zucchero aggiunto

Ingredienti: 2 kg di albicocche mature, 4 mele, il succo di un limone, due stecche di vaniglia

Lavate e asciugate le albicocche, togliete il nocciolo e tagliatele a pezzetti. Fate lo stesso con le mele. Fate cuocere per circa un'ora a fuoco dolce, in una pentola, mele, albicocche, succo di limone, e stecche di vaniglia (che toglierete a cottura ultimata). Versate il composto ancora ben caldo nei vasetti sterilizzati , chiudeteli e metteteli a bollire in una pentola piena d'acqua, per far formare il sottovuoto. Dopo un mese, la confettura è pronta per essere gustata!