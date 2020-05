Come fare i biscotti al cioccolato light, senza cottura e con solo due ingredienti

Croccanti, gustosi e sopratutto non ti fanno sentire in colpa. La ricetta che ti vogliamo proporre oggi, riguarda dei biscotti al cioccolato che contengono poche calorie. Ottimi come dessert light, durante la colazione o per la merenda, anche dei più piccoli. Si preparano in poco tempo e sono senza cottura: facili e veloci insomma! Servono solo 2 ingredienti e 5 minuti per realizzarli.

Gli ingredienti come dicevamo, sono solo due: 50 grammi di cioccolato fondente (le classiche barrette di cioccolato) e 100 grammi di riso o cereali integrali soffiati. Sono croccanti e leggeri grazie ai cereali soffiati. Come preparare i biscottini al cioccolato senza cottura? Ecco il procedimento completo che ti ruberà solo 5 minuti. Sciogli la barretta di cioccolato tagliata a pezzi in un pentolino, a bagnomaria o nel microonde. Trasferisci il cioccolato fuso in una ciotola. Aggiungi i cereali e mescola bene. Versa l’impasto negli stampini per muffin.

Fai pressione con un cucchiaio per compattare l’impasto. Riponi gli stampini in frigo per almeno due ore oppure, se hai poco tempo, anche solo per 30 minuti. Per accelerare la preparazione, puoi inserire i biscotti in freezer per pochi minuti. Dopodiché estrai i biscotti dagli stampini e ponili delicatamente in un piatto senza romperli. Puoi ultimare i tuoi biscottini mettendoci sopra delle praline allo zucchero colorato, oppure la glassa, oppure lo zucchero a velo. Ma se vuoi gustarli senza calorie aggiunte, puoi mangiarli senza niente sopra.

