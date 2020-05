Balconi fioriti e splendide piante: ecco come fare

Se hai un balcone o un terrazzo in città, ti sarai accorto di quanto sia importante per il benessere psicofisico essere circondati dal verde. La natura aiuta a risollevare lo spirito, a sentirci in pace con il mondo circostante. Non è un caso se chi abita in campagna o vicino ad un bosco apprezzi di sicuro l'armonia che ne deriva: il canto degli uccellini, il ronzio delle api e la danza degli insetti in cielo.

Rumori dolci rispetto ai rumori cittadini che invadono le nostre metropoli. Ecco perché bastano pochi metri quadri per ricreare la biodiversità del bosco o della campagna, dando vita a una piccola o grande oasi urbana, a seconda dello spazio all'aperto che hai a disposizione. Vedrai migliorato il tuo umore, ma anche la qualità dell’aria e dell’ambiente interno, per non parlare delle soddisfazioni inaspettate quando si cura uno spazio verde.

Ti puoi prendere cura non solo delle piante e dei fiori, ma anche degli insetti che popolano l'ambiente. Come? Ospitando per esempio un "hotel per api", basta appendere a metà del muro esterno una casetta in legno - simile a quella degli uccellini - abbastanza grande per loro e per tutti gli insetti che ci vogliono entrare.

Non c'è bisogno di aver paura, le api non sono aggressive se vengono lasciate tranquille. Assieme alle farfalle, ai bombi, ai coleotteri e ad altri insetti rendono possibile l’impollinazione. Un terrazzo può diventare uno spazio accogliente anche per gli uccelli che vivono in città. Non ci sono solo piccioni e gazze: merli, tortore, rondini, cianciallegre, passeri, sono abituati a vivere tra i palazzi. Una ciotola con dell'acqua è molto utile per dissetarli o per fargli fare un bel bagno. Tienila però sempre pulita, altrimenti rischia di diventare un ricettacolo per parassiti e zanzare. A proposito di zanzare, se vuoi scacciarle, puoi contare su molte piante aromatiche: basilico, menta, salvia, lavanda.

Utile anche la melissa, ottima per farti una tisana rilassante. Oppure i gerani, dai colori vivaci, che danno grande gioia al tuo balcone. Anche le farfalle le puoi attirare con le piante, come i meravigliosi lillà. Per garantire una buona salute alle farfalle e alle api del tuo terrazzo, è importante non usare mai prodotti chimici sulle piante. Utilizza, al contrario, un concime naturale biologico. In commercio se ne trovano molti e non fanno male ai piccoli insetti e agli animali domestici.

(Foto Getty Images)