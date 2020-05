Ecco perché non riusciamo a ricordare il nome di alcune persone

Succede sia per i nomi, che per per le situazioni: a volte non riusciamo proprio a ricordare le cose. Ma perché? È come se la nostra mente avesse un vuoto e più ci pensiamo più continuiamo a non ricordare. "Ma come fai a non ricordarti?" ci dicono... niente, la memoria non ci aiuta e assumiamo una faccia imbarazzata quando qualcuno ci coglie in fallo.

Una spiegazione c'è. Non ricordare un nome, un volto, un episodio della nostra vita è del tutto normale, e ora sappiamo anche perché succede. Uno studio della Northwestern University ha spiegato, infatti, che i ricordi del passato possono non essere la verità. O meglio: con il tempo, tendiamo ad arricchire e sostituire le immagini sfocate con dettagli che non sono realmente accaduti, o che vengono modificati. Quindi, non ricordiamo alcune cose perché la nostra mente le ha cambiate nel corso degli anni.

Inoltre, tutti noi abbiamo una memoria selettiva, ovvero ricordiamo solo quello che vogliamo o quello che ha un significato per noi. Il nostro cervello non può immagazzinare tutte le informazioni o le situazioni che viviamo, non ha spazio a sufficienza: sarebbe impossibile anche perché il sistema andrebbe in tilt. È così che quello che non ricordiamo è probabilmente considerato meno importante.

E ancora, una ricerca dell'Università di Toronto ha dimostrato che la nostra memoria da una parte è progettata per ricordare e dall'altra per dimenticare. La funzione che serve per eliminare le informazioni che non ci interessano ha sede nell'ippocampo e si sviluppa nei primi anni di vita. Questo spiega anche perché ricordiamo pochissime cose della nostra infanzia.

