Ecco la torta alla banana più buona del mondo!

È deliziosa e facile da preparare. Ecco la ricetta, segnalata dal sito purewow.com

Ingredienti

10 cucchiai e mezzo di burro, estratto dal frigo perché sia soffice; 1 tazza e 2/3 di zucchero; 1 tazza e 1/3 di farina; 1 cucchiaino da tè di lievito; 1 cucchiaino da tè di cannella; sale; 5 uova, con tuorlo e albume separati; 1/3 di tazza di latte; ½ tazza di fiocchi di cocco non zuccherati; 1 tazza di crema; 1 baccello di vaniglia; 2 banane a fette.

Preparazione

Scaldate il forno a 160 gradi. Ricoprite una teglia di carta da forno. Con un mixer, amalgamate il burro e i 2/3 dello zucchero fino a ottenerne una crema. Aggiungete la farina, il lievito, la cannella e il sale. Mescolate i tuorli e il latte e amalgamate al composto, poi versatelo nella teglia. Con la frusta del mixer mescolate adesso gli albumi e lo zucchero restante, fino a ottenere una spuma, che verserete a sua volta sul composto. Fate cuocere in forno per 25 minuti, ricordando che dopo 15 minuti di cottura vanno aggiunti i fiocchi di cocco. Sfornate e lasciate raffreddare. Aromatizzate la crema con la vaniglia. Tagliate con molta attenzione a metà la torta, orizzontalmente. Tenete da parte la metà che ha la meringa. Sulla parte rimasta versate la crema e le banane a fettine, ricoprite con l’altra metà della torta, tenendo in alto la meringa al cocco. Fate raffreddare in frigorifero, estraetela un’ora prima di servirla.