È tempo di far ripartire il turismo green: tra bonus biciclette e altri incentivi

È tempo di gite: in montagna, al mare, immersi in quel paesaggio nostrano che tanto ci è mancato in questi mesi di lockdown. Se rimane fondamentale muoversi nel rispetto delle regole di distanziamento sociale, è anche vero che il governo stesso incentiva viaggi e a una mobilità verde, con diverse iniziative.

Si parla ad esempio di bonus vacanze, un contributo per le spese sostenute in strutture ricettive in Italia. Potranno accedervi le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro e l'importo dipende dalle dimensioni del nucleo familiare: la cifra massima prevista è di 500 euro, che andrà alle famiglie composte da 3 o più soggetti. A scendere, per i singoli il contributo indicato è di 150 euro. Questo sarà diviso in due: l'80% sarà uno sconto diretto sul corrispettivo pagato alla struttura ricettiva, il restante 20% sarà una detrazione dall'imposta sul reddito.

Ma questo non è il solo bonus previsto dallo Stato, all'interno del Decreto Rilancio. Per completare un quadro di rinnovata mobilità sono stati presi anche altri provvedimenti. Il cosiddetto bonus bicicletta è uno di questi e consiste in un contributo per l'acquisto di biciclette e bici a pedalata assistita. Un modo insomma per scongiurare un inquinamento massiccio, rilanciare un tipo di mobilità e turismo green.

Anche in questo caso l'incentivo arriva a un massimo di 500 euro, per coprire fino al 60% dell'acquisto di biciclette, ebike, monopattini ecc. Il decreto è riservato ai residenti di città metropolitane, di comuni con più di 50mila abitanti e avrà validità retroattiva. Così il mezzo a due ruote sarà utile per muoversi in città come per piccole gite o viaggi on the road, nel rispetto dell'ambiente. Combinare una gita fuori porta e una pedalata nella natura avrà sicuramente un effetto benefico e riequilibrante sulla nostra mente dopo questi strani mesi.

Se ancora non siete dell'idea di intraprendere l'esplorazione del territorio in bici, ecco un'ultima chicca: parte del Decreto Rilancio dovrebbero essere alcune modifiche del codice della strada, al fine di rendere più agevole la mobilità ciclistica. Si parla infatti di un potenziamento delle corsie ciclabili e delle case avanzate, ovvero spazi riservati ai ciclisti negli incroci regolati dai semafori. Questi accorgimenti sono già ampiamente in atto in diverse città europee e adesso si punta a una modernizzazione anche sul nostro territorio.