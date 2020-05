Mangiate le ciliegie: ecco perché fanno tanto bene!

Le ciliegie sono un frutto tipico (e molto amato) in primavera. A differenza di quanto si potrebbe pensare, pur essendo dolcissime, non si tratta di un alimento ipercalorico. Anzi: fanno bene alla salute per diverse ragioni, tanto da essere annoverate tra i "cibi funzionali".

Ma perché le ciliegie fanno bene alla salute? Innanzitutto perché sono una buona fonte di calcio, fosforo, potassio, vitamina A e vitamina C. La buccia di questo frutto contiene polifenoli e antociani, che sono sostanze dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Mentre il succo fa bene al cuore e aiuta a ridurre la pressione del sangue.

Proprio per le loro proprietà (in particolare per quelle antinfiammatorie), le ciliegie sono un alimento consigliato anche agli sportivi, perché favoriscono un più rapido recupero muscolare.

L'unico inconveniente riguarda la conservazione, dal momento che si tratta di un frutto delicato. Ma basta scegliere bene al momento dell'acquisto, preferendo i frutti dalla buccia più scura, ben conservati e con il picciolo verde e fresco. Per la conservazione in frigo, invece, basta utilizzare un sacchetto di carta o un cestino e riporle nel ripiano meno freddo.

(Foto Getty Images)