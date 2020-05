Essere fotogenici si può! Ecco come

Se avete sempre creduto che apparire belli in foto sia un regalo di madre natura, potrete ricredervi scoprendo quali trucchi impiegano le star per risultare più sexy.

Come prima cosa: non tutte le espressioni e le pose sono universali, ognuno ha la propria fisionomia e un fisico differente, e per ognuno vi sono di sicuro delle espressioni che funzionano di più di altre.

Ma anche l'angolazione è importante: trovate quella giusta per voi, il cosiddetto profilo migliore, in modo da nascondere imperfezioni e valorizzare i punti di forza. Girare il viso di un quarto rispetto alla macchina fotografica, con una spalla più vicina all'obiettivo rispetto all'altra è un ottimo escamotage! Lo stesso suggerimento vale in caso di foto per intero, meglio posizionarsi con il corpo a 45 gradi rispetto all'obiettivo.

E non dimenticate il giusto make up: un rossetto luccicante illuminerà tutto il volto che sarà reso ancora più solare se sorriderete con lo sguardo. Occhi in primo piano quindi: provate a sorridere cercando di non muovere le labbra. Così i muscoli del viso appariranno ben in tensione, contribuendo a rendere il vostro aspetto incredibilmente fresco!

Altro tip riguarda le braccia con la posa alla chicken arm (ali di pollo): mani sui fianchi e gomiti leggermente all'indietro. Così le braccia sembreranno più sottili e toniche.

E le caviglie? Incrociatele nelle foto a figura intera, questo trucco vi farà apparire più slanciate.

La luce però è l'elemento chiave: mai mettersi sotto una fonte di luce o sopra un faretto che illumina dal basso, sembrerete più vecchie! Via libera alla luce frontale, specie se naturale.

Un aiutino poi, è sempre necessario: e allora munitevi di app per foto ritocco, ma attenzione, solo per migliorare la luminosità, le ombre e i colori dello scatto.