Ventilatori, allarme o no? Il punto della situazione

Che i condizionatori potessero essere vettori del Covid-19 lo sapevamo già. Ora, però, alla lista si aggiungono anche i ventilatori. A dirlo sono gli esperti, che raccomandano di non accenderli, anche se fa caldo, o comunque di restare lontano quando sono in funzione. L'aria che viene mossa con un ventilatore acceso, potrebbe dimezzare la distanza di sicurezza, favorendo in questo modo la diffusione del virus.

Ecco quanto afferma Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive: "Può essere più pericolosa la ventilazione, quindi il “vento” che può uscire dal ventilatore o dal condizionatore, che non il circuito di condizionamento. Mettersi sotto vento spinge le particelle nell’aria, che così possono fare più di un metro e mezzo. Lo dico in maniera semplice: bisogna evitare la ventilazione, che può aumentare la distanza percorsa dal virus".

Se abbiamo un impianto di condizionamento con un flusso in entrata e in uscita, dovremmo essere più al sicuro. Il caldo sta per arrivare e molte persone potrebbero sentire il bisogno di un po' di fresco, soprattutto per chi vive in città. È meglio, in questa fase, non abusarne con l'uso visto che ancora non si conoscono con certezza le conseguenze che potrebbero sopraggiungere in termini di contagio.

(Foto Getty Images)