È nato prima l’uovo o la gallina? Finalmente la risposta!

Quante volte ci siamo chiesti è nato prima l'uovo o la gallina? Qualcuno pensa che sia arrivato prima l'uovo, perché genera la gallina, ma l'uovo è creato dalla gallina, quindi è lei che ha visto la luce per prima... e così il cervello entra in un meccanismo senza uscita. Ora, è arrivata la scienza a dare (finalmente) una risposta chiara a questa annosa domanda. Pronti a conoscerla?

Secondo gli scienziati, sarebbe nato prima l'uovo. Le uova fossili più antiche che siano state ritrovate risalgono a 350 milioni di anni fa, e vennero deposte dai captorinomorfi, considerato il gruppo di rettili più primitivo. Quelle di uccello, invece, a 200 milioni.

Ovviamente le cose nel tempo sono cambiate. Ma andiamo per gradi. Nel tempo geologico del Carbonifero, compreso tra 359,2 ± 2,5 e 299,0 ± 0,8 milioni di anni fa, i rettili hanno portato avanti una grande trasformazione. Al fine di diventare indipendente dall'acqua la fase riproduttiva, l'uovo, che fino a quel momento aveva solo una membrana di protezione, forma un guscio rigido e poroso, adatto per nutrire l'embrione e proteggerlo dall'attacco dei predatori e da un clima sfavorevole. In questo guscio c'era tutto quello di cui aveva bisogno l'animale per crescere e poi nascere.

Passiamo al Giurassico. È in questo periodo, infatti, che registriamo la nascita degli uccelli. Stiamo parlando di circa 140 milioni di anni fa e i volatili provenivano da piccoli dinosauri carnivori. Ancora non si trattava di galline come le conosciamo noi. Se ne parla per la prima volta 50 milioni di anni fa: da una nuova ricombinazione di geni, infatti, nasce dall'embrione di un uovo qualcosa di molto simile. Ed è proprio all'interno del guscio dell'uovo che si verificano le maggiori trasformazioni evolutive.

Ecco perché è nato prima l'uovo e non la gallina!

(Foto Getty Images)