Cioccolato: abbiamo sempre sbagliato il modo di mangiarlo!

Quella per il cioccolato è una vera passione. Non a caso cibo degli dei per gli Aztechi, il cioccolato dona la felicità a chi lo mangia. E anche la scienza è concorde sul fatto che un piccolo quadretto di cioccolato fondente fa bene alla mente e al cuore.

Ma... sorpresa! Finora abbiamo sbagliato a mangiare il cioccolato. Pare infatti che per gustarlo al meglio non si debba masticarlo: Il modo migliore per assaporarlo e gustarlo in tutte le sue sfumature sensoriali è infatti quello di lasciarlo sciogliere lentamente in bocca. A sostenerlo ultimamente anche gli esperti cioccolatai della boutique del cacao Vosges Haut-Chocolat di Chicago.

Che ci ricordano che il cioccolato va gustato con tutti i cinque sensi. L'udito (il goloso rumore della tavoletta spezzata); la vista (il suo colore pieno e caldo); il tatto (la sua superficie invogliante); l'olfatto (il suo ineguagliabile aroma) e naturalmente il gusto.

(Photo by Foodism 360 Unsplash)