Un buongiorno da bar ma fatto in casa: la ricetta delle brioche

Quale risveglio migliore di una colazione al bar di fiducia o in pasticceria: un cappuccino fumante con tre strati di schiuma e una brioche farcita con la crosticina che scricchiola sotto ai denti. Se per tornare ai tavolini ci vorrà ancora un po' di pazienza, non è detto che dobbiamo rinunciare al piacere di una buona colazione all'italiana.

In questo periodo ci stiamo tutti dedicando un po' di più ai nostri hobby o ne stiamo esplorando di nuovi e la cucina è sicuramente uno di questi. Quindi perché non provare a regalarsi un dolce buongiorno gustando dei cornetti fragranti fatti in casa. La ricetta richiede un po' di pazienza, ma ne vale a pena: bastano pochi accorgimenti per ottenere un dolce da bar.

La preparazione richiede un paio d'ore, a cui vanno aggiunte quattro ore e mezza per la lievitazione e dodici per il riposo in frigo. È quindi consigliato preparare le brioche il giorno prima e infornarle il mattino seguente. Così si diffonderà quell'aroma di sfoglia per tutta la casa, appena svegli. La farcitura poi, rigorosamente a piacere per evitare una lite famigliare tra team cioccolato e team marmellata, è da aggiungere all'ultimo.

Ecco dunque la ricetta, con dosi per 10 brioche, e qualche suggerimento per svegliarsi nel migliore dei modi.

Come prima cosa sciogliete 7 grammi di lievito di birra in 35 ml di latte tiepido, che aggiungerete poi in una ciotola con farina setacciata (275 grammi), zucchero (40 grammi) e due pizzichi di sale. Cominciate a impastare con una frusta elettrica, poi aggiungete 3 uova e impastate per 6-8 minuti a velocità bassa. Quindi aggiungete 175 grammi di burro, precedentemente ammorbidito, avendo cura di farlo assorbire poco per volta.

Quando il composto diventerà chiaro e morbido, coprite la ciotola con la pellicola e lasciatelo lievitare in luogo asciutto per tre ore. Dopodichè impastate a mano il composto e lasciatelo per 12 ore in frigo. Il mattino dopo stendete l'impasto su una spianatoia rendendolo alto circa un centimetro. Tagliate dei triangoli da arrotolare poi fino alla punta e spennellateli con tuorlo e panna.

Ci siamo quasi: prima di metterli in forno fate riposare per un'ora e mezza, poi cuocetele a 200° per 15 minuti circa, fino a che non saranno belli dorati in superficie.

Questo sforzo sarà ricompensato da una fragranza come quella del bar!