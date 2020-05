Ecco come sarà mangiare al ristorante. E intanto Carlo Cracco si lancia nel take away...

Dal prossimo 18 maggio in molte Regioni i ristoranti torneranno ad offrire ai clienti anche il servizio ai tavoli. Ma è necessario precisare che il virus non è ancora sconfitto, per questo bisognerà rispettare precise regole che vanno dalla riduzione della capienza alle norme di igiene.

Per quanto concerne gli spazi, la capienza massima dei locali sarà predeterminata. Le ipotesi contenute nella bozza di documento tecnico indicano come effettuare il calcolo: ogni cliente dovrà avere a disposizione 4 metri quadrati e i tavoli dovranno essere distanziati gli uni dagli altri di due metri. Fanno eccezioni i nuclei familiari (la parentela sarà attestata dall'autocertificazione) e i casi in cui vengano adottate misure organizzative come i divisori in vetro o plexiglass.

All'interno del locale bisognerà installare dei dispenser di igienizzante a disposizione dei clienti. Bisognerà favorire la ventilazione degli ambienti e il ricambio di aria naturale. I tavoli dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo.

L'uso dei dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, sono obbligatori per tutto il personale e per i clienti, che dovranno indossarle prima e dopo il pasto. La cassa dovrà essere dotata di barriera in vetro o plexiglass e saranno privilegiati i pagamenti elettronici.

Non sarà più possibile utilizzare contenitori e accessori comuni (come saliere, oliere e menu cartacei) e saranno vietati i buffet. Infine sarà altamente consigliata la prenotazione e, dove possibile, saranno privilegiati gli spazi esterni.

E mentre i ristoranti si preparano a riorganizzare gli ambienti come da regolamento, Carlo Cracco si lancia sul servizio take away creando un menu ad hoc per l'asporto (che comprende antipasto, primo, secondo e dessert) a 75 euro per la versione base e a 117 euro con l'aggiunta di aperitivo a base di salumi e bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato.

Lo chef stellato è consapevole del fatto che trascorrerà molto tempo prima di un completo ritorno alla normalità e che intanto bisogna imparare a convivere con il problema. Per questo sta già pensando anche ad un delivery nazionale e internazionale.

