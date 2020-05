Miracolose bustine di tè: ecco tutti i loro incredibili usi alternativi!

Il tè è un toccasana per mente e corpo. È un rituale al quale in molti non vogliono rinunciare, una tazza di tè caldo fumante, nelle sue infinite varianti, dona alla giornata un sapore diverso. Migliore. Ma lo sai che ci sono tantissimi modi per donare una seconda vita alle bustine di tè utilizzate, modi pratici e alternativi che aiutano nella vita di tutti i giorni?

Ad esempio, sono perfette in caso di scottature e piccole ustioni, grazie alle proprietà astringenti e lenitive dell'acido tannico. Se vi piace il tè nero, potete conservare le bustine in frigorifero per al massimo due giorni e metterle al mattino sugli occhi gonfi: grazie ai tannini di cui è composta la bevanda, infatti, il gonfiore si attenuerà.

Lo sapevate che il tè verde è utile per rendere i capelli lucidi e morbidissimi? Ha anche un effetto anti-forfora. Potete usarlo prima del lavaggio con lo shampoo, massaggiando la cute con il tè, oppure per risciacquare i capelli alla fine della doccia.

Una bustina di tè non utilizzata, invece, è perfetta per eliminare gli odori. Potete metterla dentro le scarpe tutta la notte per notare subito la differenza: gli odori saranno tutti assorbiti. Allo stesso modo, è utile per eliminare gli odori dalle mani. Grazie al nitrogeno, fosforo e potassio, inoltre, è possibile mettere una bustina di tè usata nel terreno per arricchirlo. Molti mettono il tè anche nel compost, davvero molto utile.

Se avete le verruche ai piedi, potete mettere una bustina di tè in frigo e posizionarla sulla parte interessata, lasciandola agire per 15 minuti. Ripetete questa operazione due volte al giorno, per due giorni. Le proprietà del tè aiuteranno a far riassorbire tutto.

Il tè è utile anche per pulire i vetri. Preparatelo, anche la seconda infusione di bustine già usate, lasciatelo riposare per un attimo e poi passatelo con un panno su un vetro. Ne resterete soddisfatti. Le bustine di tè possono essere utilizzate anche in cucina, per togliere le incrostazioni dai piatti sporchi, basta lasciarle in ammollo con i piatti.

(Foto Getty Images)