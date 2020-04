Nostalgia dell’ufficio? Con I Miss The Office puoi superarla

In questo periodo di isolamento tante persone stanno svolgendo il proprio lavoro da casa. Se all’inizio lo smart working può essere piacevole, a lungo andare diventa stressante: il rischio è quello di sentirsi soli, perché ci mancano i colleghi, ci manca l’ambiente dell’ufficio e persino tutti quei rumori che normalmente ci risultano molesti.

Stiamo parlando, ad esempio, del telefono che squilla, del rumore della fotocopiatrice, del picchiettare nervoso di qualche collega sulla tastiera, delle porte che si aprono, del continuo vociare e di tanti altri rumori che spesso ci impediscono di concentrarci sul nostro lavoro. Eppure adesso, nel silenzio del soggiorno o della camera nella quale stiamo lavorando durante il lockdown, tutti quei rumori ci mancano.

Ma per la nostalgia da ufficio adesso c’è una soluzione: a fornirla è la Kids Creative Agency, un’agenzia creativa con sede a Berlino, che ha creato la piattaforma “I Miss The Office”. In sostanza, si tratta di un simulatore online di tutti quei rumori da ufficio che abbiamo appena elencato. Sul sito è presenta una rappresentazione grafica essenziale dell’ambiente di un ufficio di quattro stanze, dotato di elementi come scrivanie e fotocopiatrici: è sufficiente selezionare il numero dei colleghi desiderato e poi premere il tasto play in basso a sinistra per avviare la riproduzione dei tipici suoni di un ufficio.

Cliccando sui vari oggetti presenti nell’immagine, inoltre, è possibile attivare o disattivare determinati suoni, da quello della fotocopiatrice alla risata dei colleghi. Se mentre lavorate a casa vi sentite soli e se avete bisogno della quotidianità del luogo di lavoro, insomma, basta avviare questo simulatore per sentirsi di nuovo seduti alla propria scrivania, in ufficio, almeno con la mente.

(Credits: Getty Images)