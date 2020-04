Il limone: ecco perché dovresti metterne un pezzo sul comodino prima di andare a dormire

Sono ormai note le proprietà del limone e gli incredibili effetti benefici sul nostro organismo come bevanda, soprattutto se assunta al mattino a digiuno. Ma forse non tutti sanno che questo prezioso frutto favorisce il nostro benessere psicofisico perfino quando non viene ingerito.

L'aroma del limone è infatti considerato un vero e proprio rimedio naturale casalingo, per questo è consigliabile metterne alcune fettine sul comodino prima di andare a dormire.

Gli effetti sono straordinari. Il suo aroma riesce ad agire sul sistema nervoso, riducendo l’ansia e allontanando lo stress accumulato durante la giornata: riduce la pressione sanguigna e migliora l'umore. Ma non è tutto, perché l'aroma di questo frutto ha anche proprietà battericide e allontana gli insetti. Infine, tenuto nella stanza in cui si studia o si lavora, favorisce la concentrazione.

I benefici del limone non si esauriscono qui. Sono noti infatti anche gli usi domestici (ad esempio per la pulizia della casa, grazie all'odore gradevole e al potere sgrassante) e gli usi cosmetici (ad esempio, come potente rimedio naturale contro numerosi inestetismi della pelle).

Insomma, il limone può essere considerato a tutti gli effetti un alleato di bellezza e benessere.