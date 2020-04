Goloso e facile: il caffè montato, la ricetta che sta spopolando durante la quarantena

Durante la quarantena tante persone si stanno cimentando in cucina provando ricette sempre nuove. Sulla piattaforma TikTok, ad esempio, qualcuno ha lanciato una nuova moda legata al caffè che sta letteralmente spopolando: si tratta di un caffè montato, ma “al contrario”. Seguendo questa originale ricetta, infatti, si ottiene una sorta di cappuccino “rovesciato”, ossia una bevanda al caffè con la schiuma bianca sul fondo e la miscela color caramello sopra.

Secondo il Los Angeles Times il caffè montato è diventato un vero cult in molti Paesi, come ad esempio in Corea del Sud, dove viene chiamato caffè dalgona perché sembra abbia il sapore della caramella coreana a nido d’ape dalgona. In altre zone, invece viene chiamato caffè sbattuto, ma il risultato è più o meno lo stesso. Curiosi di provarlo? Ecco gli ingredienti: 1 cucchiaio di caffè solubile; zucchero q.b.; 1 bicchiere di latte; qualche cubetto di ghiaccio.

Ecco, invece, gli step per realizzarlo: si parte dalla schiuma di caffè che si prepara mescolando lo zucchero con un cucchiaino di caffè solubile per circa 4 minuti manualmente, oppure con un miscelatore elettrico. Quando la miscela avrà raggiunto la consistenza di una nuvola e sarà diventata color caramello, allora si può procedere prendendo una tazza in cui vanno posizionati alcuni cubetti di ghiaccio ai quali va aggiunto del latte: sopra, infine, va versata la schiuma di caffè precedentemente ottenuta. A quel punto non resta che gustare l’ormai famoso caffè montato che, in sostanza, è una bevanda fredda a base di latte e guarnita con una schiuma di caffè molto cremosa.

