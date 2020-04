Frangia lunga? Ecco come tagliarla in casa perfettamente!

Non poter andare dal parrucchiere in questo periodo sta mettendo in crisi molte donne: se alla ricrescita si può eventualmente rimediare con una tinta fatta in casa, come si può gestire, invece, il taglio dei capelli e, in particolare della frangia? Non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto: il trend di quest’anno, infatti, prevede una frangia lunga che sfiora le sopracciglia o che, al limite, viene spostata da un lato, proprio come la portano molte star del momento.

Tuttavia, non a tutte sta bene la frangia lunga e soprattutto non a tutte piace: in questi casi, il desiderio di prendere le forbici e tagliare la frangia da sole è molto forte ma bisogna fare attenzione per evitare di fare danni risolvibili solo aspettando che i capelli ricrescano. Se proprio non si riesce ad aspettare la riapertura dei saloni di bellezza, allora è meglio affidarsi a una professionista del settore: stiamo parlando di Jen Atkin, la parrucchiera di molte star che su Instagram ha condiviso un tutorial per riuscire a tagliarsi la frangia da sole cercando di ridurre al minimo il rischio di un taglio sbagliato.

Per prima cosa, Jen suggerisce di inumidire i capelli: in seguito, partendo da una riga centrale e aiutandosi con un pettine a denti stretti, bisogna disegnare sulla parte anteriore dei capelli una sezione triangolare, della quale va tagliata solo la ciocca centrale, cercando di disegnare una mezzaluna rovesciata, ossia una parte più corta al centro e più lunga ai lati. La regola principale da seguire, insomma, impone di non fare mai con tagli netti, bensì di procedere con calma, avendo cura di disegnare bene il taglio con le forbici.

Un altro parrucchiere delle star, Niky Epi, invece, consiglia di evitare il taglio fai da te perché il rischio di commettere errori è davvero molto alto: secondo lui è meglio lasciare la frangia così com’è, puntando su un look spettinato. In alternativa, anche Niky suggerisce di disegnare un triangolo con il pettine, da metà sopracciglio a metà sopracciglio, procedendo con dei taglietti con le forbici in verticale, evitando così il taglio netto e irreparabile. Il consiglio è di fermarsi sempre un po’ prima della lunghezza che si ha in mente, anche perché, una volta asciutti, i capelli hanno una lunghezza minore rispetto a quando sono bagnati.

Per chi non si sente abbastanza sicura di sé per tentare la fortuna con un taglio casalingo, la soluzione allora è quella di ricorrere a qualche accessorio, come fasce, forcine, pinze, foulard, fiocchi e fermagli con strass. In questo modo si possono creare tanti look diversi in stile anni 2000, con i capelli lisci e tirati all’indietro, utilizzando mollettine e forcine ai lati delle tempie per trattenere le ciocche ormai lunghe della frangia.

In questo contesto, le donne che hanno un taglio corto hanno un'ulteriore soluzione a disposizione: in questo caso, infatti, la frangia lunga è perfetta per imitare il look anni 90 lanciato da Gwyneth Paltrow nel film “Sliding Doors”, ossia i capelli corti con un ciuffo laterale. Chi ha i capelli lunghi non deve comunque disperare, perché anche in questo caso la soluzione c’è: basta utilizzare phon e spazzola per creare la cosiddetta “tendina”, ossia una frangia che si apre lateralmente in direzione dei lati del volto, altra acconciatura molto amata dalle star, come ad esempio dalla bellissima Penelope Cruz.

(Credits: Getty Images)