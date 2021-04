I dolci pasquali della tradizione italiana: ecco i più gustosi

Ad ogni festa il suo dolce, e ad ogni regione la sua specialità. Anche a Pasqua la nostra penisola può dire di essere ricca in preparazioni dolciarie, da nord a sud. Sono frequenti i pani dolci, per lo più a impasto lievitato, e l’uso di frutta secca, canditi, uvetta e uova sode, ma non solo: il ventaglio di specialità è molto vasto.

Ecco allora, regione per regione, i dolci tipici della Pasqua:

Val d’Aosta

Dolce tipico valdostano è il Mecoulin o Pandolce di Cogne: simile al panettone, dalla lunga lievitazione e ricchissimo di uova. Oltre a questi, gli ingredienti base sono: farina, panna, zucchero, uvetta e moltissime uova. Viene fatto lievitare per 15 ore.

Piemonte

I Piemontesi a Pasqua preparano la Ciambella pasquale, una pasta lievitata a base di farina, zucchero e burro, cui si aggiungono poi limone, anice e pinoli.

Liguria

Si chiama Cavagnetti ed è un dolce che assume la forma di cestino con un uovo centrale: l’impasto lievitato è a base di farina, burro, zucchero e anice.

Lombardia

Il primo dolce lombardo da citare è la Colomba. La ricetta originale vuole che sia un impasto molto morbido, con canditi e ricoperto di glassa e mandorle. Altro dolce tipico lombardo è la Resta (o resca), una focaccia servita con panna o crema e per la cui preparazione è necessario fare ben 3 impasti, a base di farina, canditi burro e uvetta.





Trentino Alto Adige

In Trentino Alto Adige si prepara un dolce intrecciato, la Corona pasquale, con farina, zucchero, burro, uova, latte e scorza di limone.





Veneto

Del veneto citiamo la Fugassa o Fugazza, un pane dolce con farina, burro, zucchero, lievito, mandorle e vaniglia.

Friuli Venezia Giulia

È la Pinza pasquale alla triestina il dolce tipico friulano preparato con moltissime uova, farina, zucchero, burro e rum. La lievitazione avviene in due fasi.

Emilia Romagna

Con farina, lievito, strutto, latte e uova, in Emilia Romagna si prepara un pan dolce che prende il nome di Zembela.

Toscana

I toscani per Pasqua preparano degli impasti poveri arricchiti con altri ingredienti, come la Pasimata, una preparazione con uvetta e semi di anice, e la Schiacciata di pane, che non è altro che pane insaporito da burro, zucchero, mezzo bicchiere di sambuca, del vin santo, anici bagnati nel succo d’arancia e scorze di limone.



Marche

I marchigiani preparano un pane dolce con zucchero, uova, burro, arricchito da uvette e un cucchiaio di maraschino. È la pizza Pasquale.









Umbria

Dell’Umbria citiamo il Torcolo, un impasto con farina, uova, zucchero, burro e latte, arricchito da canditi, uvetta, anice, pinoli e scorza di limone.

Lazio

Nel Lazio si prepara la Pigna dolce, una pizza morbida e alta con uvetta, canditi, vaniglia e spezie.

Abruzzo

Gli abruzzesi preparano un dolce dal nome insolito: Cavalli e pupe. Si tratta di biscotti di pasta frolla con un uovo sodo al centro.

Molise

I molisani preparano la Treccia dolce, un impasto di uova e farina dalla lunga lievitazione (un giorno intero) e poi ulteriormente lavorato con uova, zucchero, patate lesse schiacciate, burro ed olio.

Campania

Dici Campania e pensi Pastiera: la celebre crostata con ricotta, crema, grano bollito e canditi.

Basilicata

Un cestino intrecciato è il dolce tipico della Basilicata. Sono le Pannarelle.



Puglia

I dolci tipici pugliesi sono le Scarcelle, dei biscotti molto grandi con uova sode.

Calabria

In Calabria si preparano le Pitte con niepita, dei biscotti ripieni con un impasto di uvetta, noci, cacao e liquore. Un altro dolce tipico calabrese è il Piccillato di Pasqua con farina, zucchero e strutto, e decorato con uova sode.

Sicilia

Lo Zuccotto pasquale è il dolce tipico siciliano, un pan di spagna imbevuto con liquore, e farcito con panna, cioccolato e canditi.

Sardegna

In Sardegna i dolci tipici pasquali sono le Pardulas o Casadinas, farciti con pecorino o ricotta e cotti al forno.

