Pasqua golosa: ecco le ricette tipiche regione per regione

È finalmente tempo di Pasqua, periodo che in tanti aspettavano soprattutto per fare scorpacciata di cibo e tempo libero. Nelle cucine di tutta Italia fervono i preparativi di tante squisitezze gastronomiche. Che vi elenchiamo, regione per regione. per ispirare il vostro pranzo pasquale e farvi venire l’acquolina in bocca!

- Val d’Aosta

Spezzatino di agnellone in umido e crescia di Pasqua, un pane-focaccia impastato con uovo, pecorino e olio extravergine, perfetto per accompagnare il salame.

- Lombardia

Polenta e formaggini di capra, focaccia dolce e torta salata di Pasqua fatta con asparagi e prosciutto.

- Piemonte

Agnolotti del Plin, vitello tonnato e agnello al forno con patate, con la particolarità che deve essere lasciato a marinare almeno per tutta la notte.



- Veneto

Risotto con asparagi, capretto al forno con carciofi, fugassa e insalata pasqualina fatta con uova soda, asparagi e code di gamberi.



- Friuli Venezia Giulia

Asparagi selvatici, agnello al forno, brodo e pinbza triestina, una particolare brioche che può essere mangiata sia come dolce sia per accompagnare salumi e uova.



- Trentino Alto Adige

Crespelle agli asparagi, corona pasquale e polpettine pasquali di agnello, impastate con uova, parmigiano, prezzemolo, latte e pangrattato.

- Liguria

Cavagnetti di Brugnato, uova a barchetta e torta pasqualina, una focaccia salata che la vera tradizione vuole sia fatta con ben 33 sfoglie!



- Emilia Romagna

Pasticcio di maccheroni in pasta frolla, agnello arrosto e le celeberrime lasagne verdi alla bolognese. Poteva forse mancare il piatto con il quale siamo conosciuti, insieme agli spaghetti, in tutto il mondo?



- Toscana

Minestra di gallina, schiacciata di Pasqua e uovo benedetto. La tradizione vuole che la mattina di Pasqua le famiglie si rechino in chiesa per farsi benedire le uova sode che poi vengono mangiate durante il pranzo.



- Umbria

Pizza al formaggio, agnolotti al sugo e agnello tartufato: se non avete mai provato l’agnello al tartufo ve lo consigliamo, è squisito!



- Marche

Pizza al formaggio, brodo, agnello al forno, pizza pasquale e crescia: anche qui viene fatta con un impasto di uova e pecorino grattugiato.



- Lazio

Carciofi fritti, uova sode e salame, abbacchio arrosto con coratella. Per chi ama le interiora dell’agnello la coratella è qualcosa di irrinunciabile.



- Abruzzo

Fiadoni di Pasqua, timballo, agnello cacio e ova e mazzarelle, involtini di coratella di agnello in foglia di indivia.



- Molise

Casciatelli, sagne in brodo, agnello e insalata buona Pasqua, fatta con uova di quaglia sode e fagiolini verdi.



- Campania

Salame napoletano, carciofi fritti, casatiello, minestra maritata, pastiera. Al termine del pranzo di Pasqua in Campania viene servita la pastiera, dolce con grano, ricotta e crema pasticciera.



- Puglia

Maccheroni al sugo, agnello con patate, scarcelle, dolce di pasta frolla con glassa e ovetti di cioccolato.



- Calabria

Capretto al forno, legane con sugo di capretto, pitte con niepita, un liquore a base di un’erba aromatica simile alla menta, che accompagna i dolci.



- Basilicata

Agnello con cordoncelli, minestra di cardi e scarcedda, dolce con ricotta e uova sode.



- Sicilia

Tagliatelle con ricotta, agnello al forno, cassate, cuddure ccu’ll’ova, biscottini di pasta frolla di diverse forme che avvolgono le uova sode (in foto).



- Sardegna

Culingiones con formaggio fresco, capretto arrosto, pani buttidu, pardulas, dolcetti con ricotta aromatizzata agli agrumi.

