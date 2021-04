La Pasqua nel mondo: (strane) usanze e tradizioni

Paese che vai, usanza che trovi. E vale anche per la Pasqua: uova di cioccolato, colombe pasquali, palme intrecciate e processioni sono alcune delle nostre tradizioni. Cosa accade invece negli altri Stati all'interno di questa festività? Per scoprrlo facciamo un piccolo tour, e non vi preoccupate se alcune delle cose che vedrete vi appariranno bizzarre o un po’ curiose.

Francia

In Francia le campane non suonano fino al Venerdì di Pasqua: ai bambini si racconta che sono volate via fino a Roma, così il giorno di Pasqua i piccoli francesi escono a guardare il cielo sperando di vedere le campane tornare. Nel frattempo, mamma e papà nascondono le uova di cioccolato che poi i bambini dovranno trovare.

Germania

Anche i piccoli tedeschi il giorno di Pasqua vanno alla ricerca delle uova nascoste, ma il vero simbolo delle festività è il coniglietto. Inoltre in Germania si fanno i fuochi di Pasqua da accendere con silice o strofinando due legnetti. Spesso vengono accesi dei fuochi anche nelle chiese, per illuminarle, dopo aver spento tutti i lumi.

Filippine

Nelle Filippine è tradizionale la Sinakulo, una rappresentazione durante la quale i fedeli si crocifiggono per condividere la passione di Gesù. Anche i filippini benedicono le palme che poi usano per decorare la casa durante le festività.

Spagna

In Spagna il momento più sentito delle festività pasquali è la Domenica delle Palme, durante le quali si portano in chiesa i rami intrecciati delle palme fatte seccare, che vengono anche messe alle porte delle case per proteggerle dagli spiriti maligni. In Andalusia vengono inoltre fatte delle processioni e la via crucis, chi vi partecipa indossa degli abiti con cappe a punta e una maschera.

Grecia

In Grecia la notte di Pasqua si spengono le luci delle chiese, i fedeli le illumineranno con una candela che poi porteranno con sé. Inoltre vengono effettuati due giorni di digiuno completo, trascorsi i quali si pranza con la soupa mayeritsa, un piatto accompagnato da riso alla greca e uova colorate di rosso.

El Salvador

Una tradizione insolita è tramandata nella località di Texistepeque: qui alcuni uomini vestiti da diavoli, i talcigüines, percorrono le vie della città e frustano le persone che incontrano, una lotta che rappresenta quella di Gesù contro la tentazione. Alla fine della "battaglia" si buttano a terra come segno di sconfitta di fronte a Gesù, i familiari li bagnano mentre rimangono sotto il sole cocente.

Este lunes 30 de marzo, vamos a Texistepeque (El Salvador) a vivir, "La caminata de los Talcigüines" :) pic.twitter.com/SCwo67d3Dh — Editor Peruspanking (@peruspanking) 28 marzo 2015

Svezia

In Svezia, invece delle palme, la domenica precedente la Pasqua si benedicono i gattici, ossia dei rami di pioppo bianco abbelliti con gemme. Prima della domenica i bambini si travestono da streghe.





Russia

In Russia la mattina di Pasqua ogni famiglia consuma un picnic sulla tomba di un parente, mentre la sera ci si siede ad un abbondante banchetto: il piatto tipico è il Pabcha, a base di formaggio quark.



(Foto Getty Images)