Tutto sull'uovo di Pasqua: origini e significato di questo dolce regalo

Tra poco è Pasqua e tra una delle tradizioni a cui non vogliamo rinunciare c'è quella dell'uovo di cioccolato. Ma perché si regala l'uovo di Pasqua? Quali sono le radici e il significato di questo dolcissimo regalo? Tutti ce lo siamo chiesti almeno una volta nella vita... vediamolo insieme.

La tradizione di scambiarsi le uova di gallina, di piccione, di quaglia o di altri volatili nasce molti anni dopo l'anno 1000, nelle campagne. L'uovo è il simbolo della vita, per cui venivano offerti in primavera come augurio di fertilità e abbondanza. La natura in questo periodo dell'anno, che poi coincide con le festività pasquali, si risveglia e ci regala colori bellissimi. È per questo motivo che le uova venivano decorate e colorate.

Pian piano questa usanza dalle campagne è passata alle città e ha colpito i cittadini più borghesi che, al posto delle uova del pollaio, iniziarono a regalare uova d'oro o d'argento decorate con gemme e pietre preziose. Le realizzano orafi famosi, come Peter Carl Faberg, al quale fu commissionata dallo zar di Russia Alessandro III la realizzazione di un uovo prezioso, contenente una sorpresa, per la moglie. Da qui nascono le famose uova di Faberg, conosciute e apprezzate in tutto il mondo come vere e proprie opere d'arte.

Insieme alla tradizione di donare le uova pasquali, c'è quella di romperle: è un gesto questo molto diffuso e irrinunciabile. Si narra che la rottura dell'uovo di Pasqua sia il simbolo risurrezione dalla morte.

Piano piano nel tempo e con gli anni, le uova preziose realizzate da orafi professionisti sono state sostituite con quelle di cioccolato, alla portata di tutti. Ecco come questa tradizione è arrivata fino ai giorni nostri.

(Foto Getty Images)