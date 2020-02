Gufi o allodole? Dipende dalla genetica (e non dalla cattiva volontà)!

Il mondo è diviso in due: c'è a chi piace alzarsi presto al mattino e chi, invece, lo considera una tortura. Numerosi studi hanno evidenziato come aprire gli occhi tra le 5 e le 6 di mattina aiuti il corpo e la mente a stare meglio. Ma non tutti riescono a farlo: il suono della sveglia per loro è una condanna. Al di là delle abitudini personali, svegliarsi all'alba è una questione genetica. E la scienza lo conferma.

Una ricerca condotta presso l'università di San Francisco rivela che è tutto scritto nel DNA. L'indagine ha coinvolto 2.422 volontari con meno di 30 anni, con l'abitudine di alzarsi tra le 3 e le 5 del mattino. Tutti loro avevano almeno un parente stretto di primo grado abituato a fare la stessa cosa. L'eterna dicotomia tra "gufo" e "allodola", quindi, trova una spiegazione genetica.

Michele Riva, ricercatore del dipartimento di Medicina e chirurgia all'università di Milano-Bicocca, ha commentato così i dati della ricerca: "Le persone che hanno un cronotipo mattiniero, denominate allodole, si alzano alla mattina presto e sono particolarmente attive nella prima parte del giorno. Mentre quelle con un cronotipo serotino, i gufi, sono maggiormente attive durante la sera e preferiscono andare a letto tardi. Alcune ricerche hanno evidenziato che i soggetti mattinieri sembrano ottenere migliori voti a scuola e all’università, avendo anche migliori opportunità di lavoro. Inoltre, le persone mattiniere sembrano essere più proattive, cioè in grado di intervenire in anticipo su un problema per prevenirlo. Alzarsi la mattina presto ed esporsi il prima possibile alla luce solare sembra, inoltre, stimolare il metabolismo ad attivarsi più velocemente". Ecco perché alzarsi presto fa bene.

L'esperto ha aggiunto, infine, che cambiare da "gufi" ad "allodole" non è semplice e potrebbe essere anche dannoso per il proprio bioritmo. È per questo che consiglia di seguire le proprie abitudini cercando al massimo di modificare qualcosa per raggiungere il benessere.

Ecco, allora, 10 regole per abituarsi ad aprire gli occhi presto... e stare meglio:

1 - andare a letto e svegliarsi sempre alla stessa ora

2 - non restare a letto dopo il suono della sveglia

3 - bere un bicchiere d’acqua al mattino per dare al corpo la possibilità di reidratarsi

4 - fare entrare la luce del luce appena svegli

5 - optare per un po' di sano stretching al mattino, in modo da risveglia il corpo

6 - fare un po’ di attività fisica se si ha il tempo

7 - nutrirsi con una colazione sana ed equilibrata

8 - riflettere su se stessi e organizzare la giornata

9 - fare due chiacchiere con un amico

10 - fare le cose con calma per godersi al meglio questo momento importante della giornata