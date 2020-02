Lotteria degli scontrini: premi da 10mila a un milione di euro

La lotteria degli scontrini partirà ufficialmente il prossimo 1 luglio. L'iniziativa è stata lanciata dall'Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale e consiste in una vera e propria lotteria associata alla spesa e all'utilizzo di registratori telematici (obbligatori per tutti a partire dal 2020) in grado di fornire lo scontrino elettronico.

Per partecipare (cosa non obbligatoria), al momento dell'acquisto e per i pagamenti superiori ad 1€ basterà comunicare al commerciante il proprio codice lotteria (che si potrà ottenere dal 1° luglio iscrivendosi al portale Lotteria Scontrini). Per ogni euro speso verranno associati al proprio codice 10 ticket elettronici (incrementati del 20% se si paga con bancomat e carta di credito).

Quotidianamente i registratori telematici trasmetteranno all'Agenzia delle Entrate il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria. I partecipanti concorreranno quindi all'estrazione trimestrale di 3 tipologie di premi (da 10mila, 30mila e 50mila euro) e all'estrazione annuale del premio da 1 milione di euro.

L'iniziativa, che incentiva l'emissione degli scontrini e premia i pagamenti elettronici, è già utilizzata anche in altri Paesi e potrebbe contribuire in modo significativo a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

