Una stretta di mano vigorosa e duratura mette ansia. Lo rivela uno studio

Abbiamo sempre pensato che una stretta di mano forte e vigorosa fosse un bel gesto. Ma forse le cose non stanno proprio così. Uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'University of Dundee, in Gran Bretagna, sfata questo mito. Una stretta di mano duratura e particolarmente energica metterebbe ansia e potrebbe essere deleteria per i rapporti sociali. Più danni che benefici, insomma.

Se dura più di 3 secondi, quindi, si potrebbe rovinare un rapporto di lavoro. I ricercatori hanno analizzato il comportamento di un ristretto gruppo di persone: dopo una stretta di mano lunga e vigorosa, in molti hanno mostrato segni di insofferenza, a tratti anche inquietudine.

«Le strette di mano sono un saluto particolarmente importante - spiega il responsabile dello studio - e possono avere conseguenze a lungo termine per le relazioni che instauriamo. Ci sono prove che suggeriscono che molti comportamenti, come gli abbracci, dovrebbero rientrare in una finestra di circa tre secondi. E questo studio ha confermato che le strette di mano che si limitano a questo lasso di tempo sembrano più naturali ai partecipanti».

La stretta di mano è un gesto molto importante, sia a livello sociale che personale. Come l'abbraccio, anche stringere la mano indica molto il tipo di relazione che si vuole instaurare con l'interlocutore. Ed è sempre stato così, fin dalla notte dei tempi. Una stretta potente indica la volontà di un controllo sull'altro. Al contrario, chi porge il palmo all’insù trasmette la sensazione di farsi comandare. E ancora, una stretta fredda e bagnata, dà l'input di poca affidabilità, mentre quella allargata al resto del braccio trasmette la sensazione di voler "possedere" chi sta di fronte a noi.

(Foto Getty Images)