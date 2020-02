Dimmi come disponi i libri in casa... e ti dirò chi sei!

Sistemando i nostri libri nella libreria di casa tendiamo a riordinare anche ricordi e idee, dando priorità ad alcune cose (che in quel momento riteniamo più importanti) rispetto ad ad altre. Secondo la ecopsicologa Marcella Danon, autrice del libro “Il Tao del disordinato”, l'ordine della nostra libreria è un vero e proprio biglietto da visita che offriamo a chi viene a trovarci. "La disposizione dei volumi può cambiare col tempo così come cambiamo noi". Può prevalere l'emisfero sinistro (più razionale) o quello destro (più emotivo).

L'esperta aggiunge che, a seconda della disposizione scelta, si possono riconoscere 8 diverse tipologie di personalità.

Chi dispone i libri in ordine alfabetico ha una dominanza dell'emisfero sinistro e segue una logica razionale. Si tratta quindi di una persona sistematica ed organizzata, precisa e pignola. Chi dispone i libri per autori, invece, ha una dominanza dell'emisfero destro ed una sviluppata intelligenza emotiva. Questo tipo di personalità bada molto al modo in cui le cose sono scritte. L'autore, quindi, è importante quanto il contenuto del libro.

Chi ordina i libri per genere ha una mente sistematica e molto pratica. Mentre chi li ordina in doppia fila, se non lo fa per questioni di spazio, lo fa perché sceglie di dare una precisa priorità.

Chi impila i libri è razionale e pratico e, quindi, tende ad usare anche questi come oggetti. Chi li ordina in modo cromatico è razionale e li usa come un vero e proprio oggetto d'arredamento.

Chi tiene i libri in posti non convenzionali, lasciandoli anche in giro per casa, ritiene di poterne assorbire l'essenza semplicemente tenendoli vicini. Infine, c'è chi li dispone senza alcun ordine perché li ritiene poco o troppo importanti.

(Credits photo: Getty)