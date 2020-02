Le monete da 2 euro... che possono valerne anche 2 mila!

Avete ancora qualche moneta da 2 euro? Bene, conservatela: potrebbe valere un tesoro!

Sono 8 i tagli attualmente in circolazione nei 19 Paesi che hanno aderito all’Unione economica e monetaria. Le monete sono uguali per forma e peso, differiscono solo nell’effigie: sul dritto ciascun Paese può riportare l’immagine che preferisce; il rovescio, invece, è uguale per tutti. Ai 19 Paesi Ue che hanno adottato l’euro si aggiungono i quattro Stati che possono coniare monete grazie a specifici accordi bilaterali: San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco e, dal 2015, anche il Principato di Andorra.

In Europa circolano perciò 184 versioni diverse di monete da 2 euro a cui si aggiungono quelle commemorative. Queste edizioni limitate possono avere un gran valore, soprattutto la moneta da 2 euro in versione celebrativa. Ecco quelle più preziose coniate dal 2004 a oggi: alcune possono raggiungere il valore di 2.000 euro.

San Marino ha aderito all’euro e nel 2004 ha coniato 110 mila monete per rendere omaggio a Bartolomeo Borghesi, storico italiano. Valore: tra i 130 e i 200 euro.

La Finlandia ha coniato 500 mila monete da 2 euro per celebrare dieci nuovi paesi membri dell’Unione Europea. Valore: tra i 39 e i 60 euro.

Lo Stato del Vaticano nel 2005 ha celebrato la Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia, in Germania, coniando 100 mila monete celebrative da 2 euro. Valore: 300 euro.

Il Belgio ha coniato sei milioni di pezzi, troppi per avere un gran valore: inferiore ai 29 euro.

In Slovenia nel 1957 furono siglati i Trattati di Roma, pilastri di quella che sarebbe diventata l’Unione Europea. Per celebrare i 50 anni da questo evento storico, nel 2007 coniò 40mila monete da 2 euro. Anche queste troppe per valere tanto: tra i 39 e i 50 euro.

Il Principato di Monaco nel 2007 ha ricordato il 25esimo anniversario dalla morte di Grace Kelly coniando 2.000 monete. Valore: tra i 2.000 e i 2.500 euro.

Nel 2007 la Germania per errore coniò nuove monete con la vecchia cartina geografica. Valore: fino a 50 euro.

Lo stesso fece la Spagna che per celebrare l’anniversario dell’Unione Economica e Monetaria coniò 100 mila pezzi ma sbagliò il disegno delle stelle europee. Valore: solo 20 euro.

Nel 2011 a Malta, per celebrare le prime elezioni del 1849, furono coniate delle monete da 2 euro: Valore: tra i 15 e i 25 euro.

Il valore delle monete “proof” viene rivalutato ogni anno. Questo è accaduto a quelle coniate a Monaco nel 2015 in occasione dell’800° Anniversario della costruzione della prima fortezza sulla rocca di Monaco. Valore: anche 1.500 euro.