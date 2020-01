Evitate lo stress. Causa anche... i capelli bianchi!

La storia dei capelli della regina Maria Antonietta diventati bianchi in una sola notte quando fu catturata durante la Rivoluzione francese potrebbe non essere soltanto un aneddoto.

Uno studio condotto tra Usa e Brasile ha infatti individuato una relazione tra sistema nervoso e cellule staminali che rigenerano i pigmenti.

La scoperta di questo legame è stata casuale ed è avvenuta durante uno studio sul dolore condotto su alcune cavie. I ricercatori avevano somministrato una tossina ad alcune cavie dal pelo scuro. Ma a poche settimane dall'iniezione hanno notato un radicale cambio di colore del pelo. Così hanno approfondito la ricerca con una controprova.

Gli esperimenti sui topi hanno dimostrato come lo stress influisca pesantemente sulla nostra salute. «In pochi giorni, tutte le cellule staminali che rigenerano i pigmenti vengono perse. Una volta sparite - ha spiegato Ya-Chieh Hsu, ricercatore dell'università americana di Harvard - non è più possibile rigenerarle».

A proposito del valore della scoperta, Hsu ha anche commentato: «Abbiamo gettato le basi per capire come lo stress influisce su altri tessuti e organi del corpo e questo è il primo passo verso eventuali trattamenti in grado di arrestare l'impatto dannoso dello stress».