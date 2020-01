Noci miracolose: ecco i loro benefici

Mangiare tre noci al giorno fa bene alla flora batterica intestinale e diminuisce il rischio di infarto e ictus. A sostenerlo è una recente ricerca pubblicata sul Journal of Nutrition.

Lo studio ha coinvolto 42 volontari in sovrappeso di età compresa tra i 30 e i 65 anni. I partecipanti, che per due settimane hanno osservato una tipica dieta americana, sono stati poi divisi in gruppi e sottoposti per 6 settimane a tre diverse diete con ridotto apporto di grassi saturi.

La dieta del primo gruppo prevedeva anche l'assunzione giornaliera di 3 noci, mentre quella del secondo gruppo è stata integrata con l'assunzione di acido alfa-linolenico pari al quantitativo contenuto in 3 noci.

I risultati del test hanno evidenziato nel primo gruppo una diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari ed un miglioramento dell'equilibrio della flora batterica intestinale. I benefici, secondo gli studiosi, deriverebbero da alcune sostanze come fibre, composti bioattivi e acidi grassi essenziali contenuti nelle noci.

Stando alla ricerca, per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, potrebbe essere utile associare ad una dieta equilibrata l'assunzione di 3 noci al giorno.

