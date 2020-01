Sei prosperosa? Corri il rischio di prendere più raffreddori!

Uno studio, condotto dai ricercatori dell’Università di Varsavia e pubblicato sulla rivista medica Archives of Sexual Behaviour, ha indagato la correlazione che potrebbe esserci tra raffreddore e dimensione del seno.

La ricerca ha preso in esame 163 volontarie divise in due gruppi per dimensione del seno. Gli studiosi hanno rilevato che nel periodo di osservazione le donne con il seno grande tendenzialmente hanno presentato sintomi quali tosse, raffreddore e influenza per tempi mediamente più lunghi rispetto alle donne con seno piccolo.

I ricercatori hanno spiegato che ad indebolire il sistema immunitario nelle donne con seno grande sarebbe la maggiore presenza di grasso corporeo e la presenza in queste cellule dell'ormone detto leptina.

Le donne con seno grande, oltre ad un maggiore rischio di incorrere in problemi respiratori e raffreddore, sarebbero inoltre maggiormente a rischio di contrarre anche diabete di tipo 1 e cancro al seno. In generale, secondo lo studio, sono più predisposte a problemi di salute infettiva proprio a causa della quantità maggiore di tessuti corporei.

Chi ha il seno grande, secondo i ricercatori, dovrebbe quindi curare la prevenzione più delle donne con seno piccolo.

