Svelato il mistero del corrimano delle scale mobili

Utilizzando le scale mobili è facile notare che il corrimano in gomma scorre ad una velocità differente rispetto ai gradini, risultando (anche se di poco) più veloce di questi ultimi. Ma perché accade questo?

La rivista scientifica “P.M.” ha parlato del fenomeno dal punto di vista tecnico: trattandosi di un materiale in gomma (e quindi per natura elastico), la velocità di movimento dipende da diversi fattori, quali temperatura, umidità dell'aria e tensione. Già per questo motivo è improbabile che la velocità di “slittamento” del corrimano coincida con la velocità dei gradini.

Ovviamente non si tratta di un caso o di un errore tecnico, ma di un effetto voluto per ragioni di sicurezza. Reggendosi al corrimano, se questo fosse più lento dei gradini, le persone trasportate rischierebbero di essere tirate indietro. Con una velocità maggiore, invece, finiscono con l'essere leggermente inclinate in avanti.

La differenza di velocità tra corrimano e gradini è anche regolamentata da una norma europea (EN115) che fissa al 2 per cento la differenza massima di velocità.

(Credits photo: Getty)