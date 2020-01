Una lunga amicizia è un tesoro da conservare (e fa bene alla salute)

Le amicizie possono nascere e finire proprio come gli amori. Tuttavia, ci sono anche quelle che durano una vita intera, quelle speciali e soprattutto forti perché in grado di sopravvivere al tempo e agli alti e bassi che ciascuno di noi ha nella propria quotidianità. Tra traslochi, nuovi lavori, famiglia e figli, può capitare di allontanarsi dagli amici di sempre, pur non volendo.

Se, nonostante tutti questi fattori, un’amicizia riesce a durare e a superare i 20 anni, allora vuol dire che è un rapporto importante e prezioso e, per questo motivo, andrebbe curato più di qualunque altro perché è diverso da qualsiasi altro. Amicizie di questo genere, infatti, portano nella nostra vita una lunga serie di benefici: innanzitutto sono legami autentici e genuini; poi possono aiutarci nei momenti negativi e sorridere con noi nei momenti positivi; sono veri e resistono agli urti, sono intimi, profondi e vanno oltre le apparenze.

Con le persone con le quali si hanno amicizie così lunghe non serve fingere, perché loro non giudicano mai, bensì danno dei consigli preziosi perché sono forse le persone che ci conoscono meglio, motivo per il quale stare con loro è come essere a casa. Amici di questo tipo sono infatti ormai delle persone di famiglia delle quali non si può più fare a meno. Ecco perché le amicizie così durature vanno coltivate, senza mai dare nulla per scontato e impegnandosi sempre a esserci per l’altra persona, in qualsiasi circostanza della vita.