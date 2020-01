Tristi all'idea di tornare al lavoro dopo le vacanze? Ecco cosa fare

Viene chiamata “post vacation blues” ed è quella malinconia che si prova al termine delle vacanze. È molto frequente, ad esempio, dopo le festività natalizie: dopo aver trascorso del tempo a casa con i propri cari, infatti, è davvero difficile tornare alla normalità. Il rientro a lavoro e il ritorno alla routine quotidiana possono essere traumatici e renderci tristi ma esistono dei rimedi per affrontare e superare questa nostalgia di inizio anno.

A rivelarli è la psicologa Pauline Walline, autrice del volume “Taming Your Inner Brat: a Guide for Transforming Self-Defeating Behaviour”, una vera e propria guida per imparare a superare momenti simili alla “post vacation blues”. Vediamo quali sono: innanzitutto è fondamentale fissare dei nuovi obiettivi professionali e personali, come un cambio di lavoro, un nuovo stimolo o una nuova attività, o anche semplicemente una gestione del tempo migliore per ritagliarsi uno spazio tutto per sé. Bisogna poi riflettere sui sentimenti che si provano, prendere coscienza del proprio stato fisico e ripartire da lì per ritrovare il proprio equilibrio.

Importantissimo è poi anche valutare gli aspetti positivi del ritorno alla normalità, a cominciare dalle piccole cose, come il rivedere i colleghi e andare a pranzo con loro. E se lo stress da rientro è davvero tanto, bisogna operarsi per ridurlo, ad esempio evitando di prendere la macchina e di subire il traffico: una bella camminata mattutina può giovare molto alla nostra mente. In ogni caso, non bisogna mai buttarsi di nuovo subito a capofitto nel lavoro e nei vari impegni quotidiani: i primi giorni è sempre meglio ricominciare in maniera soft, senza pretendere troppo da noi stessi.

Al ritorno in ufficio è poi consigliabile ricominciare riordinando il proprio spazio di lavoro e magari portare con sé un ricordo delle vacanze, ad esempio una foto, che ci faccia sorridere ogni volta che la guardiamo. Quando poi la sera si torna a casa, bisogna imporsi di staccare davvero dal lavoro ma anche dallo smartphone: restare sempre connessi non giova alla salute e al benessere, piuttosto sarebbe meglio dedicarsi allo sport per scaricarsi, oppure alla meditazione e allo yoga per rilassarsi.

