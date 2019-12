Lavoro durante le feste: ecco come organizzarsi

Tante persone purtroppo sono costrette a lavorare anche durante le feste. In questi casi non bisogna in alcun modo privarsi dei momenti di riposo e di quelli da trascorrere con i propri cari: secondo una ricerca condotta dall’Università di Stanford, infatti, lo stress da lavoro è talmente diffuso da rappresentare il 6,5% della spesa della Sanità Pubblica americana.

L’introduzione dello smart working, ossia della possibilità di lavorare anche da remoto, da una parte ha comportato numerosi vantaggi perché consente di lavorare da casa; dall’altra, però, ha dato la possibilità a capi e clienti di approfittarne per avanzare richieste di lavoro anche nei periodi di vacanza. Come riuscire a sopravvivere quindi al lavoro durante le feste?

Esistono dei modi: la prima cosa da fare è organizzarsi e soprattutto farlo in anticipo per evitare così di avere del lavoro arretrato da dover per forza sbrigare durante le feste. Nel periodo precedente il Natale, ad esempio, ci si può sforzare di lavorare magari un po’ di più ogni giorno, ma per avere poi le giornate totalmente libere durante le festività. L’organizzazione è fondamentale anche e soprattutto quando si lavora come liberi professionisti e, dunque, non si possono certo ignorare le richieste dei clienti: conviene informarli prima del periodo di chiusura della propria attività, così da riuscire a programmare il lavoro prima delle vacanze.

Se alla fine si è comunque costretti dalle circostanze a lavorare anche durante le feste, il segreto è non rinunciare comunque ai momenti da trascorrere con la famiglia e gli amici: il lavoro va organizzato in base agli impegni presi con i propri cari e non il contrario. In ogni caso, bisogna cercare di limitare lo stress e fare di tutto per trovare il tempo per riposarsi un po’: riuscire a rilassarsi e a passare delle giornate serene durante le feste, infatti, contribuisce a ripartire poi, a gennaio, con maggiore grinta, efficienza e produttività.

(Photo Credits: Getty Images)