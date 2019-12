Oroscopo 2020. Chi saranno i più fortunati dello zodiaco?

Il 2020 sarà un anno fortunato per tutti noi? Vediamo insieme quali saranno i segni baciati dalla fortuna e quali dovranno invece fare attenzione e aspettare tempi migliori. Scopri l’oroscopo 2020 per tutti i segni dello zodiaco.

Ariete: dal mese di aprile sarete pronti per il cambiamento e verso la fine di giugno sarà il momento adatto per fare pace con chi amate o per chiudere per sempre un rapporto che non va più bene.

Toro: Saturno passerà dalle vostre parti tra marzo e luglio quindi fatevi trovare pronti per affrontare nuove sfide e cambiamenti importanti. A fine maggio saranno in arrivo per voi tanti soldi, non lasciateveli scappare!

Gemelli: il 2020 inizierà mettendo alla prova la vostra energia fisica e mentale ma già da aprile sarete premiati per i vostri sforzi e arriveranno importanti occasioni amorose e lavorative. Già dopo i premi mesi dell’anno, sarete accompagnati da una magica ondata di positività.

Cancro: se siete dentro a un rapporto amoroso che non va più, l’inizio del 2020 sarà il momento perfetto per ritornare sui vostri passi. A giugno vi consigliamo invece di partire per qualche meta calda e rilassante per prevenire lo stress che vi sommergerà per qualche settimana.

Leone: da marzo a luglio non prendete decisioni importanti ma restate in attesa di tempi migliori, che arriveranno già da metà anno, quando sarete pieni di energie e passione. A settembre potreste anche conoscere un nuovo amore e fare incontri professionali molto interessanti.

Vergine: l’anno prossimo avrete modo di chiarire il vostro punto di vista con chi amate e già dal mese di aprile in poi sarà tutto in discesa, per godervi successi lavorativi e non solo.

Bilancia: durante i primi mesi del 2020 cercate di stare calmi e rilassati perché verso giugno avrete meno energie per colpa di Marte. Da aprile ad agosto potreste fare nuovi incontri amorosi che vi accenderanno di passione. Attenti a non bruciarvi!

Scorpione: il 2020 sarà l’anno del cambiamento sia per il lavoro che per le relazioni, e tutti vi riconosceranno la capacità di sfornare nuove idee e soluzioni geniali a più non posso. Venere vi assiste e Mercurio vi consiglia, approfittate delle buone stelle!

Sagittario: sappiamo che ultimamente vi sentite un po’ giù di tono ma niente paura, per tutta la seconda metà dell’anno avrete energia da vendere per iniziare o portare avanti progetti e sfide di vario tipo, anche in amore.

Capricorno: se sei di questo segno, non hai proprio nulla di cui preoccuparti perché durante tutto il 2020 avrai occasioni infinite per dimostrare a te stesso che con il duro lavoro si ottengono sempre risultati importanti. Chi è in coppia conferma la passione e chi è invece in cerca potrebbe trovare compagnia verso la fine di giugno.

Acquario: l’amore sarà il grande protagonista del vostro 2020 e se volete cambiare lavoro o casa, fatelo tra la metà di gennaio e i primi di agosto sotto la buona stella di Urano che vi assiste e consiglia in modo intelligente.

Pesci: basta rimandare, nel 2020 è arrivato il momento di prendere impegni e fare scelte razionali e a lungo termine. Quest’anno sarà un continuo sali e scendi ma siete abituati a nuotare nel mare dei sentimenti e Mercurio saprà coccolarvi e farvi sentire sempre in forma, specialmente a febbraio e a settembre.

