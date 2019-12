5000 dollari per bere caffè in un castello scozzese

Vi piacerebbe trascorrere una settimana in un magnifico castello scozzese? Allora dovreste valutare l’incredibile concorso lanciato da un’azienda produttrice di caffè, la Gevalia. È stato denominato “Gevalia Coffee Queen” ed è rivolto a tutti coloro che sognano di vivere un’esperienza da veri sovrani e che soprattutto amano il caffè.

Il vincitore di questo concorso verrà pagato 5000 dollari per trascorrere una settimana nel Carlowrie Castle a Kirkliston, vicino Edimburgo, dove riceverà un trattamento di lusso e potrà bere tutto il caffè che desidera.

Questo meraviglioso castello è composto da tantissime stanze e bagni e da ben 32 acri di terra tutta da esplorare. Il fortunato vincitore, inoltre, potrà essere accompagnato da un amico e potrà avere a sua disposizione un maggiordomo personale che si occuperà di qualsiasi sua esigenza. Sono previsti pasti di cinque portate, lezioni private da uno chef stellato specializzato in caffè, trattamenti benessere ispirati al caffè e, come anticipato, caffè senza limiti. In sostanza, si diventa davvero re e regine per una settimana.

Partecipare a questo concorso è davvero molto semplice: basta entrare nel sito dell’azienda, rispondere ad alcune domande inserendo i propri dati e inviare il tutto entro il 21 dicembre. Il nome del vincitore verrà comunicato a fine mese.

(Photo Credits: Getty Images)