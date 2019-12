E' Natale e non sapete ancora cosa regalare ad amici e parenti? Ecco i consigli... secondo i segni zodiacali

La festosa atmosfera del Natale a volte è resa stressante dalla ricerca del regalo perfetto per amici e parenti. E se a darci un aiuto fossero i segni zodiacali? Ecco infatti una lista di idee originali, adatte a ciascun segno dell'oroscopo.

Ariete

I nati sotto questo segno sono attivi e amano le sfide e le competizioni. Un regalo ideale potrebbe essere una lezione di sport avventuroso, dal rafting al kayaking, dall'arrampicata sportiva al paracadutismo.

Toro

Per i nativi del Toro, tranquilli e posati, si può pensare a un diffusore di aromaterapia per ambienti. Per donar loro tanta calda serenità

Gemelli

I Gemelli amano viaggiare, quindi è facile farli felici, con un biglietto per una destinazione interessante o un bel mappamondo...

Cancro

I nati sotto questo segno sono legati alla famiglia e agli amici. Stupiteli con un album ricco di foto familiari. Foto vere, non scatti Instagram. Si commuoveranno.

Leone

Per i nati del Leone, che sono veri showmen, il regalo perfetto è qualcosa per intrattenere gli amici: come un set di piatti eleganti o di bei calici per il vino.

Vergine

Persone calme e riflessive, i nati sotto il segno della Vergine apprezzeranno un bel puzzle.

Bilancia

Eleganti e raffinati, i Bilancia apprezzeranno la gita in una città d'arte o biglietti per un museo.

Scorpione

Gli Scorpione sono sempre indaffarati: regalate loro la possibilità di rilassarsi, con una giornata di coccole lussuose in una Spa.

Sagittario

Le persone del Sagittario amano molto gli animali. Ottimo dunque un regalo in tema.

Capricorno

I Capricorno sono casalinghi: Regali ideali possono essere cuscini dalle fantasie eleganti, o magari una pianta esotica.

Acquario

Gli Acquario sono davvero socievoli e amano comunicare. Apprezzeranno dunque accessori per lo smartphone.

Pesci

Le persone nate sotto il segno dei Pesci sono allegre e sognanti. Un ottimo regalo è un viaggio in una città come Copenaghen.

(Foto Getty Images)