Natale a tavola. Cosa mangiare prima, durante e dopo le abbuffate per mantenere la linea

Tra poco la tavola sarà il luogo preferito in cui stare. Natale è alle porte e tutti faranno delle grandi abbuffate in compagnia. Niente di strano, anzi. Condividere il cibo è una delle cose più belle al mondo. Ma dobbiamo ricordare che il nostro fisico risente di pranzi e cene pantagrueliche, in particolar modo quando non è abituato. Ecco, quindi, qualche consiglio da seguire per non appesantirci troppo prima, durante e dopo le festività.

Per prima cosa ricordiamoci che i fuori pasto sono importanti. A parte il pranzo e la cena, dove mangeremo necessariamente di più, durante le feste si mangia praticamente tutto il giorno. Che cosa? Regina della festa è la frutta secca. Noccioline, mandorle, noci e via dicendo sono all'ordine del giorno. Questi alimenti sono perfetti per essere sgranocchiati davanti a un bel film di Natale o mentre stiamo giocando a Tombola. Del resto, pensiamo noi, sono piccoli e leggeri... che male possono fare? Male non fanno di certo, ma è bene non esagerare con le quantità. Già, perché questi cibi così buoni contengono anche una gran quantità di calorie. Se vogliamo fermare la fame tra un pasto e l'altro, forse è meglio addentare una mela o sbucciare un mandarino. Fisico e mente ci ringrazieranno.

Se non volete che la bilancia impazzisca, proviamo a cuocere gli alimenti nella maniera più corretta. Quella in grado di mantenere intatti i nutrienti del cibo. A Natale tutto è fritto e forse non è un bene. Non sarebbe meglio alternare con una pietanza cotta al forno? O meglio ancora, al vapore? Non vogliamo assolutamente andare contro le tradizioni, ma evitare di usare cotture sbagliate sempre, ci aiuterà anche quando uno strappo alla regole va fatto è d'obbligo.

Il buon cibo fa bere anche alla nostra mente. E non solo alla nostra linea. Mangiare bene è la prima regola per stare bene. ecco perché abbondare con le calorie non è sempre consigliato. Allo stesso tempo, però, gustare piatti più gustosi del normale - cosa che capita spesso durante le feste di Natale - fa altrettanto bene all'umore. Il consiglio è, dunque, quello di mantenere un equilibrio tra pietanze elaborate e pietanze semplici.

Infine, dobbiamo fare attenzione a cosa mangiamo quando prendiamo delle medicine. A Natale il cibo è vario, per cui potrebbe capitare di ingurgitare qualcosa che fa male alla cura che stiamo seguendo. Apriamo il foglietto illustrativo contenuto all'interno delle pasticche per sapere con certezza cosa dobbiamo evitare a tavola.

(Foto Getty Images)