Ecco perché abbiamo difficoltà a guardare negli occhi le persone con cui parliamo

Capita spesso di parlare con qualcuno senza guardarlo dritto negli occhi in ogni momento. Durante qualsiasi conversazione è infatti normale distogliere spesso lo sguardo e fissarsi per qualche secondo su un quadro, un mobile o qualsiasi altro oggetto si trovi nella stanza. Se non siamo timidi, perché lo facciamo senza rendercene conto? Non è, infatti, una questione di timidezza o maleducazione, ma esiste una spiegazione scientifica in grado di interpretare questo meccanismo automatico. I risultati di uno studio giapponese ci dicono infatti che sarebbe colpa di un sovraccarico del sistema cognitivo. In pratica mentre parliamo con il nostro interlocutore, il cervello riceve tante informazioni tutte insieme e non riesce a focalizzare l’attenzione su una cosa sola.

Lo studio è stato condotto dallo scienziato Shogo Kajimura dell’Università di Kyoto e in seguito pubblicato sulla rivista specializzata “Cognition”. Com’è spiegato all’interno dell’articolo, mentre parliamo con qualcuno, attingiamo alle stesse risorse cognitive per fare conversazione e, al tempo stesso, per stabilire un contatto visivo. Per “funzionare” il cervello si trova così di fronte a una scelta: guardo negli occhi o parlo? Kajimura ha dimostrato la sua tesi sottoponendo alcuni volontari a un test durante il quale è stato loro chiesto di associare il significato di alcune parole e guardare, al tempo stesso, dei volti generati dal computer, senza mai distogliere lo sguardo da questi.

Il risultato è che quando dovevano mantenere il contatto visivo, le persone avevano più difficoltà ad associare tra loro le parole. “Da queste esitazioni – ha sottolineato lo scienziato giapponese – abbiamo dedotto che il cervello stesse maneggiando troppe informazioni nello stesso momento”. Nessuna timidezza insomma ma solo un’incapacità fisiologica di fare troppe cose insieme.

