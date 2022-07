Tanti auguri Harrison Ford! 10 curiosità sulla sua vita

Il 13 luglio 1942 nasceva a Chicago l’attore Harrison Ford. Attore eclettico, ha recitato in numerosi film e la sua carriera è stata costellata da grandi successi: come non ricordare la saga di Indiana Jones o di Guerre Stellari, per non parlare di “Blade Runner” o “Witness”.

Ma Ford, che ha iniziato la sua carriera nel cinema all’età di 21 anni, ha anche rinunciato a recitare in film come “Ghost”, “Salvate il soldato Ryan”, “JFK” e “Alien”.

Volete saperne di più su Harrison Ford? Vi sveliamo 10 curiosità sulla sua vita.



1. Carpentiere

Ford, deluso dalla carriera scolastica e ancora acerbo come attore, iniziò a lavorare come carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio così, lo chiamò per farsi sistemare casa e poi gli fece fare un provino per “Guerre Stellari”. Lucas ne rimase talmente colpito che lo scritturò per la parte di Han Solo.



2. Pilota di aerei ed elicotteri

Ford è pilota di aerei ed elicotteri e nel tempo libero monta sempre su uno dei suoi velivoli.



3. Ideali ambientalisti

L’attore ha forti ideali ambientalisti: è segretario del programma “Young Eagle” dell’Experimental Aircraft Association e presta il suo sostegno anche alla Board of Directors of Conservation International.



4. Il set 'galeotto' di “Apocalypse Now”

Ford ha recitato una piccola parte in “Apocalypse Now” (vestiva i panni del colonnello Lucas) e fu proprio sul set che incontrò Melissa Mathison, la sua seconda moglie dalla quale ha avuto due figli, Malcolm e Georgia (ne aveva già altri due dalla prima moglie).



5. Walk of Fame

Dal 2003 Harrison Ford ha la sua personale stella sulla Hollywood Walk of Fame.



6. Niente premio Oscar

Nonostante i film e i ruoli di successo non ha mai vinto il premio Oscar. Ha ricevuto soltanto una nomination nel 1986 come miglior attore protagonista nella pellicola “Witness”.



7. Mai recitato la parte del cattivo

Ford è stato scritturato sempre per fare la parte del “buono”. L’unico film dove recita come antagonista è “Le verità nascoste” del 2000.



8. Occhi caleidoscopici

Gli occhi di Harrison Ford hanno un colore marrone chiaro, ma cambiano in base alla luce: possono infatti diventare blu o verdi.



9. Per Indiana Jones deve ringraziare Tom Selleck

Per la parte di Indiana Jones i produttori scelsero Tom Selleck, ma l’attore, impegnato sul set di "Magnum P.I.", rifiutò sia per il poco tempo a disposizione sia perché era legato alla serie tv da un contratto d'esclusiva. E così Harrison Ford, la seconda scelta, ottenne il ruolo.



10. Ha rifiutato tantissime pellicole

Anche Ford però ha detto no a numerosi film di grandissimo successo. Tra i tanti “Salvate il soldato Ryan”, “Alien”, “JFK”, “La sottile linea rossa”, “Ghost” e “Caccia a ottobre rosso”.