George Clooney scherza sulla bellezza di Brad Pitt

Specchio, specchio, etc… chi è l’uomo più sexy del reame?! Brad Pitt, in un’intervista di fine settembre, aveva risposto senza esitazione, seppur con sorriso beffardo: “Beh, se proprio devo fare un nome allora dico quello di quello s****o di George Clooney”.

Su quel sorriso beffardo è voluto tornare il diretto interessato. Se lì per lì la star di "E.R." aveva risposto “ha ragione”, ora insinua che l’amico per la pelle e collega non sia stato sincero, anzi, sostiene che quella dichiarazione sia il frutto di un rimaneggiamento dell’intervista.

"Dico che la sua prima risposta dev'esser stata sé stesso – sostiene George - E penso che a quel punto qualcuno gli abbia detto: 'Ok, rifacciamola, ma non dire te stesso'. Ma è un buon amico, presto faremo un altro film insieme".

Burle a parte, i due super attori torneranno a recitare insieme agli ordini del regista Jon Watts. Pochi i dettagli, ma figurerebbero anche come produttori con le loro società, Clooney con Smokehouse Pictures e Pitt attraverso Plan B Entertainment.

