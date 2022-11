Jennifer Lopez e Ben Affleck: ecco come si sono ritrovati

Dopo una turbolenta relazione a inizio secolo, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno ritrovato la passione e sono convolati a nozze di recente (e con un doppio matrimonio, a Las Vegas e in Georgia): il coronamento di un legame riallacciato con uno scambio di e-mail.

Lo svela J-Lo, in un’intervista a Vogue: i rapporti sono rinati dopo i complimenti di lui, per una conversazione. “Non intendevamo uscire allo scoperto -le parole- ma chi mi conosce sapeva quanto fosse molto speciale per me”. "Noi due ci siamo persi e poi ritrovati -ha proseguito- volevamo un luogo di pace in cui senti quel tipo di amore che provi quando sei molto giovane, e ti chiedi se tu possa viverlo di nuovo". Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano fidanzati nel mese di aprile.

(foto Getty Images)