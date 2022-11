Johnny Depp in pigiama per Rihanna. E scoppia la polemica

Johnny Depp ha sfilato per Rihanna. L'attore è apparso nello show per la presentazione della nuova collezione di Savage X Fenty, il fortunato brand di lingerie di Rihanna.

Depp è apparso in pigiama, tenebroso e fascinoso, mentre passeggia in una foresta. Intorno a lui danzano alcuni ballerini. Infine, l'attore si appoggia a un albero, sulle note di "So Fresh, So Clean" degli Outkast. Forse stanco per la passeggiata, Johnny ha concluso il suo show appoggiandosi a un albero.

JOHNNY DEPP IN RIHANNA’S SAVAGE X FENTY SHOW pic.twitter.com/szhVItteW8 — johnny depp daily (@johnnydppdaily) November 9, 2022

Grande la felicità dei fan di Depp, ma grandi anche le polemiche. Sì, c'è chi non ha apprezzato. In rete è partita una campagna l’hashtag #DitchDepp (Molla Depp), che invitava Rihanna a non far sfilare l'attore. In tanti hanno criticato la scelta della cantante. Dopo le accuse di violenza mosse a Depp dalla ex moglie Amber Heard, la figura dell'attore è ora controversa. E, anche se Depp ha vinto il processo per diffamazione intentato contro la Heard, c'è chi non dimentica e non intende dimenticare.

(foto Getty Images)