Bradley Cooper e Irina Shayk sono tornati insieme!

Bradley Cooper e Irina Shayk sembrano davvero tornati a far coppia.

L'attore (47 anni) e la supermodel (36 anni) sono stati infatti fotografati stretti in un abbraccio per le strade di New York. Bradley e Irina portavano a spasso i loro cani.

Un ritorno di fiamma tra i due si era già ipotizzato questa estate, quando Irina aveva pubblicato le bellissime foto della loro vacanza insieme alle Bahamas. In effetti, l'intesa tra loro sembrava grande. Adesso, la conferma.

Bradley Cooper e Irina Shayk si erano frequentati tra il 2015 e il 2019 e dal loro amore è nata 5 anni fa la piccola Lea. Poi, nel corso della promozione del film "A Star Is Born", con Lady Gaga, la rottura, tra pettegolezzi e voci di tradimento da parte di lui. In realtà con la cantante non c'è mai stata nessuna relazione.

Ora, dopo la rottura e il riavvicinamento (Bradley si era trasferito a New York per stare vicino alla figlia), arrivano queste foto ottimiste sul futuro della coppia. E c'è chi dice anche che Bradley e Irina pensino addirittura di dare un fratellino a Lea. Vedremo...

(Foto Getty Images)