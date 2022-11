E' l'attore Chris Evans l'uomo più sexy del mondo

E' Chris Evans l'uomo più sexy del mondo. Almeno per il magazine People, che ha proclamato l'attore, celebre per la saga degli Avengers (ha il ruolo di Captain America), come il più sexy del 2022.

L'annuncio è stato dato in diretta televisiva. A consegnare il titolo, un altro attore che vinse il titolo di più sexy nel 2016, Dwayne Johnson.

Nel corso degli anni, il titolo di più sexy è andato ad attori come Paul Rudd (nel 2021), Tom Cruise, Keanu Reeves, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp, Ryan Reynolds, Bradley Cooper, Channing Tatum, Adam Levine, David Beckham.

La persona più felice del mondo al conoscere questa notizia è stata però la madre dell'attore, Lisa Capuano, che ha dichiarato a People: “Non sono affatto sorpresa. La nostra famiglia sarà fuori di sé”. E Evans ha aggiunto: "Mia madre sarà così felice. È orgogliosa di tutto ciò che faccio, ma questo è qualcosa di cui può davvero vantarsi”.

(foto Getty Images)